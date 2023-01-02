У Мартины Навратиловой диагностирован рак груди и горла

Легенда мирового тенниса американка чешского происхождения Мартина Навратилова, сообщила, что у нее диагностировали рак горла и груди.

"Этот двойной удар, серьезный, но все же поправимый. Надеюсь на благоприятный исход, я буду бороться изо всех сил", - сказала бывшая спортсменка.

По словам представителя Навратиловой, заболевание находится на ранней стадии и шансы на выздоровление высоки. В ближайшее время Навратилова приступит к лечению. В 2010 году Навратиловой уже приходилось бороться с раком груди.

На счету теннисистки 18 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, 31 - в парном и 10 - в смешанном. Она является рекордсменкой по нахождению на первой строчке мирового рейтинга в парном разряде и победам на Уимблдоне в одиночном разряде. Всего на ее счету 167 титулов в одиночном разряде и 177 - в парном.

Навратилова была занесена в Международный зал теннисной славы в 2000 году. В последние годы она работала телевизионным экспертом.