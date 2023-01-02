В Киево-Печерской лавре опечатаны Успенский собор и Трапезная церковь

С началом года Украинская православная церковь Московского патриархата лишилась доступа в Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры. Как сообщают украинские СМИ, двери закрыты на замок и опечатаны. В администрации Национального Киево-Печерского заповедника, который ведает музейными делами и вопросами сохранения наследия, объявили, что в храмах работает комиссия.

Шановні відвідувачі! ______________________________________ Успенський собор та Трапезна церква ЗАЧИНЕНІ у зв'язку з роботою комісії Адміністрація #Lavra #Лавра #Kplavra #Ukraine #Kyiv Posted by Національний заповідник Києво-Печерська лавра on Monday, January 2, 2023

Наместник монастыря, митрополит УПЦ МП Павел Лебедь сообщал, что после богослужений 31 декабря община была вынуждена покинуть соборы Верхней Лавры, оставив там всё имущество. При этом, по его словам, должного уведомления о прекращении аренды не было.

УПЦ МП лишилась доступа в соборы своего главного монастыря на фоне обысков в помещениях церкви в разных регионах страны. Несмотря на заявления иерархов о разрыве с Москвой, церковь обвиняют в антиукраинской деятельности и сотрудничестве с агрессором. В СБУ сообщают более чем о 20 уголовных делах против десятков священнослужителей.