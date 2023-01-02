Император Японии лично поздравил подданных с Новым годом

Император Нарухито лично поздравил жителей Японии с Новым годом впервые за последние три года. На балконе императорского дворца в центре Токио Нарухито встретил пришедших в сопровождении императрицы Масако и дочери, принцессы Айко.

Число посетителей было ограничено из-за распространения коронавируса, и возможность получить добрые пожелания от императора была разыграна в лотерею.

В течение дня приветствовать императора смогли 9600 человек, которые приходили на территорию дворца группами.

Нарухито вступил на престол в 2019 году после отречения своего отца, императора Акихито.

В 2020 году к дворцу пришли более 68 тысяч человек, в разгар пандемии император поздравлял поданных в специальном видеообращении.