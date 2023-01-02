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мир

Ракетные удары по международному аэропорту в Дамаске

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 Ирина Шелудкова
Аэропорту был нанесен материальный ущерб
Аэропорту был нанесен материальный ущерб   -   Авторское право  AP/SANA

Международный аэропорт Дамаска возобновил работу после того, как израильские ракетные удары вывели его из строя на несколько часов. 

ВВС Израиля атаковали южные окрестности дамаска в ночь на понедельник. Двое сирийских военнослужащих погибли ,еще два человека получили ранения.

По данным СМИ, удары были нанесены по складам с оружием, которые находятся на территории аэропорта. В армии обороны Израиля отказались комментировать атаку.