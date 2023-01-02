Ракетные удары по международному аэропорту в Дамаске

Международный аэропорт Дамаска возобновил работу после того, как израильские ракетные удары вывели его из строя на несколько часов.

ВВС Израиля атаковали южные окрестности дамаска в ночь на понедельник. Двое сирийских военнослужащих погибли ,еще два человека получили ранения.

По данным СМИ, удары были нанесены по складам с оружием, которые находятся на территории аэропорта. В армии обороны Израиля отказались комментировать атаку.