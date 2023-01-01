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Россия

Россия и Украина обменялись военнопленными

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 Euronews
Российские военнопленные, которых вернула украинская сторона, садятся в автобус
Российские военнопленные, которых вернула украинская сторона, садятся в автобус   -   Авторское право  RUMOD

Россия и Украина произвели обмен военнопленными. 31 декабря Минобороны РФ сообщило, что Киев после переговоров освободил 82 взятых в плен российских солдата, добавив, что все они доставлены на самолётах в Москву для лечения и реабилитации. 

В свою очередь, глава администрации президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российская сторона передала более 140 захваченных в плен украинских военнослужащих.

Уполномоченная по правам военных Украины Алена Вербицкая сообщала в пятницу в интервью немецкому изданию RND, что в российском плену в настоящий момент находятся около 3400 украинских военнослужащих.