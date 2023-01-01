Памяти почётного папы Бенедикта XVI

Папа римский Франциск помолился за своего предшественника Бенедикта XVI в воскресенье во время новогодней службе в Ватикане, на которую собрались тысячи верующих. Бывший понтифик скончался накануне утром в возрасте 95 лет в своей резиденции в Ватиканском монастыре/

Об ухудшении состояния почетного папы римского стало известно 25 декабря. Пресс-служба Святого престола связала это с преклонным возрастом Бенедикта XVI и сообщила, что за нам наблюдают врачи.

"Начало Нового года возложено на Пресвятую Марию, которую мы чествуем сегодня как Богородицу, - сказал папа Франциск, обращаясь из окна Апостольского дворца к собравшимся на площади паломникам и туристам. - В это время давайте воззовём к её заступничеству специально для почётного папы Бенедикта XVI, который вчера утром покинул этот мир".

В воскресенье тело Бенедикта XVI было доставлено в часовню Ватиканского монастыря. Почётный папа был в митре, головном уборе епископа и красном облачении. Его похороны состоятся в четверг.