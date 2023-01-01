За полчаса до наступления Нового года в столице Украины прозвучали сирены воздушной тревоги, а затем были слышны взрывы. По сообщениям из Киева, ПВО удалось сбить над городом "более 20 воздушных целей". В полночь столичные улицы были пустынны, но слышны были выкрики киевлян "С Новым годом!" и "Слава Украине!".

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Голосеевском районе, а городская администрация сообщила, что фрагменты сбитой ракеты повредили автомобиль в центральном Шевченковском районе.

Начало года отметили и в Москве, где полиция в жесткой форме скрутила несколько любителей петард.

Президент Путин выступил с поздравлениями в окружении солдат.

А украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за терпение и силу духа на фоне военных действий по всей стране.

Обратившись в россиянам, Зеленский отметил, что их руководство разрушает его страну. По словам украинского лидера, российский президент прячется за своими войсками, а не ведет их за собой.

"За несколько минут до Нового года я хочу пожелать всем нам одного - победы, - сказал, в частности, украинский президент в своём новогоднем обращении. - И это главное. Одно пожелание для всех украинцев. Пусть этот год будет годом возвращения. Возвращения нашего народа".

От российских авиаударов по целям в Украине в новогоднюю ночь погиб по меньшей мере один человек, а десятки получили ранения. Глава ВСУ Валерий Залужный заявил, что противовоздушная оборона сбила 12 из 20 российских крылатых ракет.

Российские атаки на жизненно важные объекты инфраструктуры Украины вызывают масштабные отключения электроэнергии и сбои в работе миллионов людей на фоне наступления зимних холодов.