30 лет Euronews

Ровно 30 лет назад начал вещание международный многоязычный телеканал Euronews — первый проект такого рода в Европе. Журналисты, говорившие на пяти европейских языках, начали работать вместе в пригороде французского Лиона. Они были уверены, что не просто создают новый телеканал, а вносят свой вклад в создание европейской идентичности.

Беатрис Бейрас, журналист:

"В то время международные новости были полностью монополизированы США и CNN. "Евровидение" запустило инициативу, направленную на создание европейского канала, с двумя целями. Во-первых, разрушить эту монополию, во-вторых, помочь европейцам лучше узнать друг друга".

Сегодня вещание Euronews охватывает десятки миллионов людей в 160 странах мира. Тридцать лет назад, перед самым запуском, такое казалось почти невозможным.

Изабель Мартен, главный режиссёр:

"Они нам сказали, что у нас есть два месяца на то, чтобы создать телевизионную станцию. На земле всё ещё валялись кабели, в полу оставались дыры до самого последнего момента. Ничего не было готово. Все техники были молоды. Мы не спали, мы работали по двенадцать часов подряд каждый день. Нам никто ничего не говорил, мы сами расставляли всё по своим местам".

Сегодня в Euronews работают 400 журналистов из более чем 30 стран мира. Исторический слоган телеканала — "Много голосов, единый взгляд".

Аврора Велес, журналист:

"Мы гордились, потому что чувствовали, что создаем что-то новое, новое медиа в Европе. Было очень приятно зайти в ньюсрум и услышать, как люди говорят по-английски, по-испански, по-французски, по-итальянски и по-немецки".

Кристиан Бударель, журналист:

"Это было живым доказательством того, что разные нации строят единую Европу. И для меня это было очень важно".

Техническая сторона в "доинтернетную" эпоху радикально отличалась от того, как работает телеканал Euronews сегодня. Но журналисты уверены, что принципы их деятельности за 30 лет не изменились.

Беатрис Бейрас, журналист:

"Мы должны быть в состоянии донести до общественности то, что важно, работать честно, профессионально и независимо. Это не изменилось".

Русскоязычная команда "Евроньюс" работает с сентября 2001 года. В марте 2022-го эфирное вещание и сайт канала были в России заблокированы.