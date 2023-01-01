Хорватия: теперь в шенгене и еврозоне

С приходом Нового года, жители Хорватии оказались в еврозоне и в Шенгене. Для небольшого балканского государства с населением чуть менее 4 миллионов человек - это исторический день.

1 января Хорватия стала 20-й страной валютной зоны ЕС, внутри которой используют евро. Для Ховатии в прошлом осталась собственная денежная еденица, куна, которая была в хождении с 1994 года, придя на смену югославскому динару.

31 декабря в полночь министр финансов Хорватии Марко Приморац и глава Хорватского национального банка Борис Вуйчич достали первые евро-купюры из местного банкомата. Накануне Нового года клиенты стояли в очередях у банков, чтобы снять наличные, опасаясь проблем с платежами сразу после окончания переходного периода на евро.

Вступление Хорватии в Шенгенскую зону, свободную от границ, также даст толчок важной для страны туристической отрасли. Длинные очереди на 73 пограничных переходах со Словенией и Венгрией теперь ушли в прошлое: граница с этими европейскими соседями стала прозрачной.

Пограничные проверки в аэропортах прекратятся лишь 26 марта - из-за технических особенностей системы контроля. Хорватия по-прежнему будет применять строгие пограничные проверки с соседями, не входящими в ЕС: у восточной границы Хорватии находятся Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория. Борьба с нелегальной миграцией остается ключевой задачей при охране самой протяженной внешней сухопутной границы ЕС, протяженность которой составляет 1350 километров.