Бразилия: тысячи людей прибыли в столицу страны на инаугурацию президента Лулы да Силвы

Сторонники Луиса Инасиу Лулы да Силвы разместились в недорогих гостиницах и кемпингах. Пенсионер Эрвал Ногейра проехал на велосипеде более 1300 километров, чтобы стать свидетелем новой главы в истории государства.

Эрвал Нугейра, пенсионер: "Мы празднуем победу не только Лулы, но и всего бразильского народа, который устал от бесчеловечного отношения правительства Жаира Болсонару. Оно не изъявляло желания провести хоть какие-то перемены, касающиеся социальной сферы и экологии".

На этой неделе Лула да Силва представил членов своего правительства. Активистка Amazon Марина Сильва назначена министром окружающей среды, а Соня Гуахахара станет первым министром по делам коренных народов Бразилии. Новая администрация намерена уделять первоочередное внимание борьбе с незаконной вырубкой лесов.

Проигравший выборы теперь уже экс-президент Бразилии Жаир Болсонару присутствовать на церемонии инаугурации Лулы да Силвы отказался. В пятницу Болсонару отправился в США.