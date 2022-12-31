В Ватикане на 96-м году жизни скончался почетный понтифик Бенедикт XVI. Ранее в Риме прошла массовая молитва за бывшего папу, состояние которого ухудшилось на минувшей неделе.

Бенедикт XVI был избран на папский престол в возрасте 77 лет в 2005 году. Через семь лет, в начале 2013-о, он отрёкся от престола, мотивировав своё решение состоянием здоровья.

Он был одним из старейших понтификов в истории в момент избрание на папский престол, а также вторым, после Иоанна Павла II папой римским не итальянского происхождения.

В пятницу Бенедикт был в стабильном состоянии и, по сообщению Ватикана, даже принял участие в закрытой мессе, которую устроили непосредственно в его покоях.