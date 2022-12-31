Папа Франциск воздал должное усопшему предшественнику

"Только Господь знает ценность и силу его заступничества, жертв, принесенных во благо Церкви", - папа римский Франциск воздал должное своему скончавшемуся предшественнику в ходе торжественного богослужения в канун Нового года в соборе Святого Петра.

Почётный папа на покое, Бенедикт XVI ушел из жизни в субботу в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане, где уединился после того, как в 2013 году отказался от престола.

С волнением мы вспоминаем этого благородного, доброго человека. Мы чувствуем в наших сердцах так много благодарности: благодарность Богу за то, что он дал его Церкви и миру, благодарность Бенедикту XVI за все добро, которое он сделал. И прежде всего, за свидетельство веры и молитвы, особенно в последние годы его уединенной жизни... Папа Франциск глава Римско-католической церкви

Состояние здоровья Бенедикта XVI резко ухудшилось 25 декабря. В минувшую среду к нему был вызван папа Франциск, призвавший всех молиться за предшественника.

"Я пришла сюда, чтобы отдать ему последние почести, хотя я не очень верующая, - говорит эта жительница Рима. - Но он был великим философом и великим поэтом"...

"О нём останется память как о папе, который первым осмелился уйти на покой, в кавычках", - добавляет этот пожилой римлянин.

На родине первого в истории немецкого папы приспустили флаги, в частности, в Берлине на здании Рейхстага, в Марктле, где родился Иозеф Ратцингер, в Альтэттинге, куда он приезжал в ходе одного из паломничеств.

Пресс-служба Ватикана сообщила в субботу вечером, что Бенедикт XVI будет похоронен в гроте под алтарной частью собора Святого Петра. Прощание с усопшим начнётся в понедельник и продлится 3 дня.