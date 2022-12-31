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мир

Тейт останется под арестом в Румынии на 30 дней

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 euronews
Тейт и его брат были арестованы в четверг, 29 декабря 2022 г.
Тейт и его брат были арестованы в четверг, 29 декабря 2022 г.   -   Авторское право  Observator Antena 1 via AP

Суд в Румынии удовлетворил ходатайство полиции о заключении скандально известного блогера Эндрю Тейта под стражу на 30 дней.

Бывший чемпион по кикбоксингу Эндрю Тейт и его брат Тристан были арестованы в четверг в рамках расследования обвинений в торговле людьми и изнасиловании. Власти подозревают их и ещё двоих граждан Румынии в руководстве "организованной преступной группой".

Полиции удалось задержать Тейта благодаря его словесной перепалке в Твиттере с экоактивиской Гретой Тунберг.