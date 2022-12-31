Тейт останется под арестом в Румынии на 30 дней

Суд в Румынии удовлетворил ходатайство полиции о заключении скандально известного блогера Эндрю Тейта под стражу на 30 дней.

Бывший чемпион по кикбоксингу Эндрю Тейт и его брат Тристан были арестованы в четверг в рамках расследования обвинений в торговле людьми и изнасиловании. Власти подозревают их и ещё двоих граждан Румынии в руководстве "организованной преступной группой".

Полиции удалось задержать Тейта благодаря его словесной перепалке в Твиттере с экоактивиской Гретой Тунберг.