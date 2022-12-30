100-летие СССР: кто сожалеет о распаде?

К 100-летию создания Советского Союза, которое приходится на 30 декабря, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты соцопроса. Они свидетельствуют о том, что 58% россиян сожалеют о распаде СССР, 20% не сожалеют, а 13% заявили, что им это безразлично. Наибольший уровень сожаления отмечен среди граждан старше 60 лет.

Всего в опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Их попросили ответить на вопросы по телефону.

В 2005 году сожалеющих было больше - 66%, а безразличных меньше - 6%. Почти половина россиян - 48%, как и в прошлом году - признались, что хотели бы восстановления Советского Союза. Среди них есть и те, кто в этой стране не жил:

"У меня бабушка жила, мама, дед, все они жили в Советском Союзе. Было попроще жить в плане коммуналки и всего остального, социальных каких-то льгот, выплат, всё было бесплатно. А сейчас за всё мы платим", - говорит домохозяйка Ольга Уркина.

Не хотели бы восстановления СССР 37% граждан РФ; большинство из них - молодёжь, но есть и люди старшего поколения:

"Возвращаться в Советский Союз - это самоубийство. Надо двигаться вперёд. А двигаться вперёд - это иметь нормальную идеологию, философию. Я думаю, что не нужнро возвращаться в СССР, но всё, что там было положительное, классное было, это надо воспитывать", - говорит песинер Александр Маслюк.

По данным интерент - опроса, проведённого Euronews, сожалеют о распаде СССР около 36,5% опрошенных, рады ему около 54%, около 10% оказались безразличны.

Здесь, в здании московского Большого театра 30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Единство советской госсистемы обеспечивалось Компартией, построенной по жёсткому иерархическому принципу и дублирующей все государственные органы. 26 декабря 1991 года была официально принята декларация о распаде Советского Союза. К этому моменту моменту в состав СССР входили 15 союзных республик.

******************************************************

_Своими техническими достижениями и жесткой идеологией Советский Союз отбрасывал на мир огромную тень, подобную тени колосса, которая будет маячить вечно.

_

Эта страна вывела мир в открытый космос, взорвала самое мощное ядерное оружие в истории, терроризировала своих граждан кровавыми чистками, жестокими трудовыми лагерями и изображала себя авангардом просвещенной революции.

Через пять лет после свержения царского правительства в России четыре образовавшиеся впоследствии социалистические республики подписали 30 декабря 1922 года договор о создании СССР - Украина, Белоруссия и Закавказье, охватывающее Грузию, Армению и Азербайджан, а также Россия, включая территорию старой империи и протектораты в Средней Азии.

Структура объединила две конкурирующие концепции: Владимир Ленин выступал за объединение независимых государств на равноправной основе (федерацию), тогда как Иосиф Сталин хотел, чтобы все слились в Российскую республику (автоматизация).

СССР, в состав которого позже вошли Молдавия, Латвия, Литва и Эстония, оставил республики со своими правительствами и национальными языками, но все они подчинялись Москве.

Картина, выставленная в Музее современной истории России, иллюстрирует исторический момент подписания договора на Первом Всесоюзном съезде Советов в Москве. Ленин был уже в плохом состоянии здоровья, когда образовался СССР, и не приехал на съезд.

СССР просуществовал меньше средней продолжительности человеческой жизни — родился 100 лет назад, умер за несколько дней до своего 69-летия. В 1991 году он распался из-за медленной драмы откалывания ледника, когда несколько республик, включая Украину, провозгласили независимость.

Продолжаются споры о том, что привело к падению колосса: его репрессивные методы, неверные решения больных лидеров, приверженность, возможно, нежизнеспособной идеологии, нерешённые национальные вопросы — все это могло сыграть свою роль.

Президент России Владимир Путин, когда-то служивший в КГБ, заявил, что конфедеративные принципы, на которых основывался СССР, привели к его распаду.

Коммунистическая партия была главной опорной структурой Советского Союза, считает историк Борис Колоницкий, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Путин назвал распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой века" и "настоящей драмой для российского народа".

Многие россияне ностальгируют по жизни в Советском Союзе, и иногда эта ностальгия принимает необычные формы. Некоторые уверены, что Советский Союз официально продолжает существовать. Они отрицают Российское государство в его нынешнем виде и отказываются соблюдать его законы.Несколько таких сообществ были признаны экстремистскими.

Другие, вроде "Профсоюза граждан СССР в Ленинграде", считают, что Советский Союз "временно оккупирован глобалистами", и видят свою цель в том, чтобы убедить россиян, что они всё ещё граждане СССР.

На вопрос, каким должно быть государство его мечты, член сообщества Илья Смолин назвал его "добродушным, гуманным и максимально прозрачным на международном уровне, чтобы Советский Союз не воспринимался как враг всего мира".

За время своего относительно короткого существования Советский Союз одновременно внушал лояльность и вызывал тревогу у 285 миллионов своих граждан. Спустя более 30 лет после его распада россияне до сих пор неоднозначно относятся к той эпохе.