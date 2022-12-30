English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Румыния

Грета Тунберг помогла арестовать скандального блогера Эндрю Тейта

Access to the comments Комментарии
 euronews
Арест Тейта и его брата в Румынии
Арест Тейта и его брата в Румынии   -   Авторское право  INQUAM PHOTOS/Octav Ganea/Reuters

Скандально известный блогер Эндрю Тейт, бывший чемпион по кикбоксингу, в четверг был задержан в Румынии по обвинению в торговле людьми и изнасиловании.

Тейт, гражданин Великобритании и США, был ранее заблокирован во многих соцсетях, где в агрессивной форме выражал свои женоненавистнические взгляды. Блогер арестован вместе со своим братом Тристаном Тейтом в пригороде Бухареста.

Румынское агентство по борьбе с организованной преступностью в своем позднем заявлении сообщило, что четверо подозреваемых, включая двух граждан Великобритании и двух румын, были арестованы по обвинению в участии в организованной преступной группе, торговле людьми и изнасиловании.

По утверждению полиции, британские граждане вербовали женщин, которые подвергались "актам физического насилия и психологического принуждения", сексуально эксплуатировались членами группы, которые заставляли их сниматься в порнофильмах за "крупные финансовые вознаграждения".

Хотя в заявлении полиции не было названо имя братьев Тейт, на фотографиях, опубликованных румынскими СМИ, видно, как арестованных уводят в наручниках сотрудники правоохранительных органов в масках.

Запрос на арест поступил в румынскую полицию от властей США, где против братьев с апреля идёт судебное разбирательство. Тейта и его брата не могли арестовать, пока в одном из видео, опубликованном в Твиттере следователи не заметили коробки из-под пиццы с надписями на румынском языке. После этого полиция смогла вычислить местоположение подозреваемых.

Косвенно к аресту оказалась причастна экоактивистка Грета Тунберг, на твит корой отвечал своим видео-сообщением Тейт.

Тейт похвастался в Твиттере своей коллекцией люксовых автомобилей, подразнив Грету размером их совокупного углеродного следа. Экоактивистка откликнулась с саркастическим юмором, в ответ на что Тейт не сдержался и выложил видео, на котором были заметны коробки из-под пиццы. Уже после ареста братьев Тейт, Грета Тунберг пошутила, написав в очередном твите:

"Вот что происходит, когда ты не утилизируешь свои коробки из-под пиццы."