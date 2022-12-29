Новая массированная российская атака на Украину: выпущено более 120 ракет

Украина подверглась очередной массированной российской атаке. Воздушная тревога объявлена во многих регионах.

О взрывах сообщают в Киевской, Харьковской, Львовской, Полтавской и Сумской областях. Украинские власти заявляют о перехвате части ракет системами ПВО.

Экстренные отключения света объявлены в Одесской и Днепропетровской областях. В других регионах предупредили о перебоях с электричеством. Жителей просят оставаться в укрытиях.

По словам советника президента Михаила Подоляка, всего Россия выпустила по Украине более 120 ракет.