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Украина

Новая массированная российская атака на Украину: выпущено более 120 ракет

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 Euronews
Последствия удара дрона по объекту в Киевской области. 19 декабря 2022 года
Последствия удара дрона по объекту в Киевской области. 19 декабря 2022 года   -   Авторское право  Felipe Dana/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Украина подверглась очередной массированной российской атаке. Воздушная тревога объявлена во многих регионах.

О взрывах сообщают в Киевской, Харьковской, Львовской, Полтавской и Сумской областях. Украинские власти заявляют о перехвате части ракет системами ПВО.

Экстренные отключения света объявлены в Одесской и Днепропетровской областях. В других регионах предупредили о перебоях с электричеством. Жителей просят оставаться в укрытиях.

По словам советника президента Михаила Подоляка, всего Россия выпустила по Украине более 120 ракет.