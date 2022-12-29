Последствия российского ракетного удара по Украине

В результате ракетных ударов российской армии по Украине повреждены более 20 объектов критической инфраструктуры и жилых домов в десяти областях страны, сообщили в украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Пострадали по меньшей мере пять человек.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, силы ПВО Украины сбили 54 ракеты из 69, в том числе 16 над Киевом. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, после ракетной атаки 40% горожан остались без света.

«Бессмысленное варварство. Это единственные слова, которые приходят на ум, когда Россия наносит очередной ракетный удар по мирным украинским городам в преддверии Нового года", – прокомментировал нападение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Очередной бессмысленный массированный ракетный удар РФ по Украине, повлекший за собой неизбирательные разрушения инфраструктуры и медучреждений... Российские военные преступления не останутся безнаказанными. Наша поддержка Украины не ослабнет", - написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Твиттере.

Минобороны России не комментировало удары по украинским городам.

Утром в официальном телеграм-канале ведомства появилась лишь иллюстрация с надписью "Калибры не закончатся никогда".

По информации Генштаба ВСУ, крылатые ракеты этого типа использовались при нанесении ударов по объектам в Украине в четверг.