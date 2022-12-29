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Бразильский футболист Пеле скончался на 83-м году жизниКомментарии
Euronews
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Легендарный бразильский футболист Пеле скончался на 83-м году жизни.
В последнее время Пеле проходил курс лечения после удаления раковой опухоли. В начале декабря его состояние резко ухудшилось, организм перестал реагировать на химиотерапию, и врачам осталось переключиться на паллиативное лечение.
Пеле, чьё настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту, неоднократно признавали лучшим футболистом и спортсменом XX века. Он пока единственный футболист, который как игрок выиграл три чемпионата мира.