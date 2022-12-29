"Скатертью дорога, 2022 год!": жители Нью-Йорка избавились от плохих воспоминаний

"Скатертью дорога, 2022 год!". От плохого кофе до пандемии и войны в Украине — сотни нью-йоркцев собрались на Таймс-сквер, чтобы попросить уходящий год забрать с собой все негативное, что он им принес.

Участники акции, организованной бизнес-ассоциацией Times Square Alliance, должны написать список того, от чего они хотят избавиться в новом году, порвать его, а затем пройти полосу препятствий.

Джейкоб Персили, директор службы добровольцев в больнице в Нью-Джерси:

— Я работаю в больнице, это были долгие долгие три года, и мы все хотим покончить с пандемией. Мы хотим, чтобы люди носили маски, чтобы все вакцинировались, хотим жить дальше.

Мала Дугар, пенсионерка:

— В 2022 было столько этой болезни, так много дезинформации, так много злобы, ненависти друг к другу, мне это не нравится.

Седрик Жан-Луи, студент факультета промышленного дизайна:

— В моем списке война Украины с Россией, пропущенный семестр, а также резкое увеличение смертей знаменитостей.

Традиция прощаться со всем негативным в конце года пришла из Латинской Америки. С 2007 года в последних числах декабря жители Нью-Йорка измельчают список плохих воспоминаний в шредере. В этом году обошлись урной, и устроили для участников миниатюрную полосу препятствий, символизирующую все, что те преодолели.