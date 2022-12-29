Косово: баррикады будут разобраны

Косово: баррикады будут разобраныКомментарии
Euronews
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Президент Сербии Александр Вучич объявил, что баррикады на автомагистралях в северной части частично признанного Косова будут разобраны.
После 19 дней блокады Белград и Приштина договорились о компромиссе и начали работу по деэскалации конфликта, на следующий день после того, как Сербия привела свои войска у границы с Косовым в состояние повышенной боеготовности.
В последние месяцы напряженность в отношениях между Белградом и Приштиной вновь дала о себе знать в связи с решением правительства Косова запретить сербские автомобильные номера.
Усугубил ситуацию арест бывшего полицейского-серба Деяна Пантича, которого подозревают в нападении на косовских силовиков. В среду он был освобожден из тюрьмы и помещен под домашний арест.