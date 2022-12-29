Косово: баррикады будут разобраны

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что баррикады на автомагистралях в северной части частично признанного Косова будут разобраны.

После 19 дней блокады Белград и Приштина договорились о компромиссе и начали работу по деэскалации конфликта, на следующий день после того, как Сербия привела свои войска у границы с Косовым в состояние повышенной боеготовности.

Это непростой процесс, и нельзя сделать все за два часа, как некоторые себе представляют. Но за 24-48 часов баррикады будут сняты. Но недоверие остается. Те, кто играет с самим существованием сербов в Косове, должны знать, что как мы не допустили этого сейчас, так не допустим и в будущем

В последние месяцы напряженность в отношениях между Белградом и Приштиной вновь дала о себе знать в связи с решением правительства Косова запретить сербские автомобильные номера.

Усугубил ситуацию арест бывшего полицейского-серба Деяна Пантича, которого подозревают в нападении на косовских силовиков. В среду он был освобожден из тюрьмы и помещен под домашний арест.