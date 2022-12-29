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Камбоджа

Пожар в отеле-казино в Камбодже: число погибших выросло до 30

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 Кнарик Хачатрян
Пожар в гостиничном коплексе в городе Пойпет (Камбоджа)
Пожар в гостиничном коплексе в городе Пойпет (Камбоджа)   -   Авторское право  Fresh News HO/AP

По меньшей мере 30 человек погибли и несколько десятков госпитализированы в Камбодже в результате пожара в отеле и казино Grand Diamond City в городе Пойпет на границе с Таиландом. Эту информацию сообщил официальный представитель МВД страны. Спасатели говорят, что число погибших может возрасти.

Огонь вспыхнул в гостиничном комплексе в ночь на четверг. В здании оказались заблокированными служащие и постояльцы отеля. На кадрах, распространенных в соцсетях, видно, как люди в панике выпрыгивают из окон.

По данным СМИ, численность персонала отеля составляла около 400 человек. К месту происшествия были стянуты 11 пожарных команд. Причина возгорания пока не установлена.