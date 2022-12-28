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США

Авиакомпания Southwest не справляется с транспортным хаосом

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 Euronews
Невостребованный багаж авиакомпании Southwest в аэропорту Лос-Анджелеса
Невостребованный багаж авиакомпании Southwest в аэропорту Лос-Анджелеса   -   Авторское право  Damian Dovarganes/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Федеральные власти намерены выяснить, почему авиакомпания Southwest продолжает отменять рейсы в то время, как другие перевозчики уже оправились от шока, вызванного снежной бурей.

Во вторник авиакомпания отменила еще около 2600 рейсов на Восточном побережье, что составило более 80% от всех невыполненных перелетов по всей стране.

Руководство Southwest предупредило, что на восстановление летного графика потребуется несколько дней.

Боб Джордан, генеральный директор Southwest Airlines:

— Когда наш большой парк самолетов и летные экипажи оказались не на месте в десятках аэропортов, и после нескольких дней попыток выполнить как можно больше рейсов из нашего загруженного расписания в напряженные праздничные выходные, мы пришли к решению значительно сократить полеты, чтобы наверстать упущенное.

В первую очередь от транспортного хаоса страдают пассажиры, пытаясь найти места на оставшихся рейсах или найти свой багаж.

Лидеры профсоюзов, представляющих интересы пилотов и бортпроводников Southwest, обвинили в сложившейся ситуации устаревшее программное обеспечение для планирования работы экипажей.