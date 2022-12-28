Россияне на стороне Украины: "Не против людей, а против зла"

Среди множества "национальных" частей и подразделений, воюющих на стороне Украины, есть и сформированные из российских граждан. Их несколько, и не все из них имеют официальный статус. Многие россияне не входят в состав "национальных" частей, а воюют в подразделениях ВСУ или Территориальной обороны.

"Цезарь", официальный представитель легиона "Свобода России"

"Это несправедливая война. Она заставляет многих людей раскрыть глаза, и всё больше и больше российских граждан начинают понимать, что эта война несправедлива, она не принесёт им ничего хорошего".

Попадают в такие части разными путями: есть оппозиционеры, которые ещё до войны бежали из России от преследований. А легион "Свобода России", по данным украинских СМИ, был сформирован на основе роты российских вооружённых сил, которая в начале войны добровольно перешла на украинскую сторону.

"Цезарь", официальный представитель легиона "Свобода России"

"Я сражаюсь не против своей родины, я сражаюсь против некоторых зомби и против путинского режима. Не против людей, а против зла".

"Тихий", легион "Свобода России"

"Мы [с украинцами] разговариваем одинаково, плюс-минус. Тут достаточно много русскоязычных. Отношения отличные. Мы занимаемся одним делом: освобождаем Украину от агрессора. Мы все на одной волне".

Точная численность россиян, защищающих Украину, неизвестна; по оценкам, не менее 500. В июле Владимир Путин подписал закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий. А "за участие в конфликтах не в интересах РФ" российских граждан ждёт уголовная ответственность.