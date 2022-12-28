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мир

Как российская молодежь относится к войне Путина?

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 Вероника Доваль
Российская молодежь
Российская молодежь   -   Авторское право  кадр из репортажа EBU

Война в Украине продолжается уже 10 месяцев. Как к ней относится российская молодежь?

Многие доверяют президенту Владимиру Путину и всячески его поддерживают - как участники прошедшего в Москве Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. 

Герой России летчик Петр Каштанов ни в чем не сомневается: "Скорее бы ее закончить, выполнить все поставленные задачи перед армией, перед страной. И раз и навсегда покончить с нацизмом и фашизмом, которые сейчас процветают на территории Украины".

Елизавета, член Общероссийского народного фронта: "У меня есть друзья, которые там находятся, и несколько родных. Хотелось бы, чтобы побыстрее это все закончилось, вот и все. Я хочу, чтобы мои близкие люди вернулись и чтобы не страдал никто больше - как по ту сторону, так и по эту, в целом".

После начала войны Россию покинули десятки тысяч молодых людей. 

Журналист студенческого общественно-политического издания DOXA Никита Кучинский, который уехал в Вильнюс, говорит, что на родине стало.намного сложнее планировать свое будущее: "Молодые люди теперь не способны заниматься активизмом, молодые люди теперь не способны заниматься политикой, у молодых людей практически не осталось пространства для выражения собственного мнения Молодежь уже не может заниматься активизмом, политикой, у молодежи практически не осталось места для выражения собственного мнения в университетах, которые являются, пожалуй, главной платформой для реализации молодых людей, не только в унверситетах, в колледжах в техникумах, в школах. Пропаганда проникла во все образовательные сферы".

Екатерина Мартынова, журналист DOXA: "Кажется, что это такая черта, после которой уже нет какого-то понимания того, где есть предел репрессиям и осталась ли хоть какая-то свобода слова".

Независимые эксперты отмечают, что сейчас сложно сказать, насколько много молодежи поддерживает Путина, который готов жертвовать жизнями своих соотечественников, чтобы объединить так называемый "русский мир".