Китай открывает границы

Китай смягчает антиковидные ограничения несмотря на все еще высокие показатели заболеваемости и смертности от Covid-19.

Больницы страны переполнены, однако власти убеждены в своевременности корректировки противоэпидемических мер.

КНР возобновляет выдачу паспортов для поездок за границу и въездных виз для иностранцев. С 8 января отменяется обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус при въезде в страну, но в течение 48 часов до прибытия необходимо предоставить результаты тестов сделанных заранее. Обязательный восьмидневный карантин также отменяется.

"С утра мы получаем большое количество вопросов от наших клиентов по Wechat, электронной почте и телефону. Они спрашивают, смогут ли снова выехать за границу, потребуется ли карантин по возвращении", - рассказывает сотрудница турагентства Лю Цзинь.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Однако в декабре власти КНР начали смягчать ограничения. После заявлений об открытии границ власти Японии, США, Южной Кореи и Индии заявили, что будут требовать от прибывающих из КНР сдавать тесты на коронавирус.