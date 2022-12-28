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Болгария

Болгария отправила полярную экспедицию на собственном корабле

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 Euronews
"Свв. Кирилл и Мефодий" — первый собственный корабль болгарских полярников
"Свв. Кирилл и Мефодий" — первый собственный корабль болгарских полярников   -   Авторское право  Кадр из видео БНТ

Болгарские полярники впервые в истории отправились в антарктическую экспедицию на собственном корабле. Для этого София купила и переоборудовала норвежское исследовательское судно 1984 года постройки. Корабль получил имя "Святые Кирилл и Мефодий". Он отправился к острову Ливингстон, где уже более 30 лет функционирует болгарская антарктическая станция. Но до сих пор исследователи добирались туда на судах других стран. К месту назначения планируется прибыть в середине февраля, Новый год полярники встретят в открытом море.