Болгария отправила полярную экспедицию на собственном корабле

Болгарские полярники впервые в истории отправились в антарктическую экспедицию на собственном корабле. Для этого София купила и переоборудовала норвежское исследовательское судно 1984 года постройки. Корабль получил имя "Святые Кирилл и Мефодий". Он отправился к острову Ливингстон, где уже более 30 лет функционирует болгарская антарктическая станция. Но до сих пор исследователи добирались туда на судах других стран. К месту назначения планируется прибыть в середине февраля, Новый год полярники встретят в открытом море.