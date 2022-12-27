English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

США

Число жертв непогоды в США превысило 60 человек

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Штат Нью-Йорк
Штат Нью-Йорк   -   Авторское право  John Waller/AP

В США число жертв аномальных снегопадов и снежных бурь превысило 60 человек. Зоной бедствия оказалась почти вся территория страны. но хуже всего на северо-востоке. Многие из погибших в собственных машинах застряли на трассах, занесённых снегом. Непогода привела к небывалому транспортному коллапсу в период новогодних праздников.

Марк Полонкарз, глава округа Эри:

"Я хочу, чтобы люди поняли, что сейчас многие дороги полностью заблокированы, к ним вообще нет доступа. Люди пытаются проехать по этим дорогам, попасть в эти районы, но они не могут. Пожалуйста, пожалуйста, вы слышали, как мэр умолял, и я умоляю — оставайтесь дома".

Снежные заносы препятствуют работе спасателей и скорой помощи. На востоке США масштабный зимний циклон уже объявили "бурей столетия". Такой непогоды там не видели как минимум 50 лет. На юге — даже во Флориде и Джорджии — температура опускалась до –10°C.

По всей стране отменены десятки тысяч авиарейсов, что нарушило праздничные планы десятков миллионов американцев.

Президент Джо Байден одобрил введение чрезвычайного положения, которое упростит оказание помощи пострадавшим штатам.