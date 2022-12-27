Эбрахим Раиси обвинил в организации массовых протестов в стране "врагов Ирана"

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что тем, кто выступает против Исламской Республики, "не будет пощады". Иранский лидер обвинил в организации массовых антиправительственных протестов "врагов Ирана".

На сегодняшний день в Иране казнены двое участников антиправительственных выступлений, которые начались в стране в середине сентября после смерти Махсы Амини, 22-летней девушки, задержанной сотрудниками полиции нравов за якобы неправильное ношение хиджаба.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала казни в Иране "невероятными преступлениями". По ее словам, они являются вопиющей попыткой запугивания граждан лишь за то, что они публично выражают свое мнение.

Смертная казнь грозит по меньшей мере еще 20 участникам протестов.

В понедельник жена и дочь бывшего иранского футболиста Али Даеи не смогли покинуть страну. Самолет, на котором они летели в Дубай, сделал посадку на иранском острове Киш, где их высадили и допросили. Даеи, экс-капитан национальной сборной Ирана, критиковал правительство за использование силы при подавлении протестов.

По данным правозащитных организаций, не менее 476 демонстрантов в Иране были убиты и более 18 тысяч задержаны.