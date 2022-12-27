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Россия

Путин и Лукашенко "расставили точки над i"

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 Вероника Доваль
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин   -   Авторское право  Alexey Danichev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник провели переговоры в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге на полях двухдневного саммита лидеров СНГ.

Путин заявил, что находится в постоянном контакте с белорусским коллегой, поскольку "жизнь дает повод" практически ежедневно что-то обсуждать. Лукашенко поблагодарил российского президента за то, что "были окончательно согласованы многие вопросы и расставлены точки над i". По его словам, правительства России и Беларуси в дальнейшем доработают детали.