Путин и Лукашенко "расставили точки над i"

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник провели переговоры в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге на полях двухдневного саммита лидеров СНГ.

Путин заявил, что находится в постоянном контакте с белорусским коллегой, поскольку "жизнь дает повод" практически ежедневно что-то обсуждать. Лукашенко поблагодарил российского президента за то, что "были окончательно согласованы многие вопросы и расставлены точки над i". По его словам, правительства России и Беларуси в дальнейшем доработают детали.