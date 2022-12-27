Косовские сербы заблокировали дороги в Митровице

На севере Косова проживающие в крае сербы блокировали дороги. В городе Косовска-Митровица перекрыта грузовыми машинами главная автомагистраль и один из мостов.

В населенные сербами северные районы региона власти Косова направили подразделения спецназа полиции, что вызвало возмущение среди части местных жителей.

На фоне обострения ситуации Вооруженные силы Сербии на границе с частично признанным Косовом по приказу сербского президента Александра Вучича приведены в боевую готовность. Вучич во вторник выразил возмущение тем, что патриарха Сербского Порфирия косовские власти не пустили на территорию края. Министр обороны Сербии Милош Вучевич провел инспекцию войск у границы с Косовым. Сюда стягивается военная техника, в том числе самоходные гаубицы.

Напряженность в регионе стала нарастать после решения Приштины заменить сербские автомобильные номера на косовские, а также после ареста бывшего сербского полицейского.