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Косово

Косовские сербы заблокировали дороги в Митровице

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 Михаил Саленков
Заблокированные дороги в Митровице
Заблокированные дороги в Митровице   -   Авторское право  Bojan Slavkovic/AP

На севере Косова проживающие в крае сербы блокировали дороги. В городе Косовска-Митровица перекрыта грузовыми машинами главная автомагистраль и один из мостов.

В населенные сербами северные районы региона власти Косова направили подразделения спецназа полиции, что вызвало возмущение среди части местных жителей.

На фоне обострения ситуации Вооруженные силы Сербии на границе с частично признанным Косовом по приказу сербского президента Александра Вучича приведены в боевую готовность. Вучич во вторник выразил возмущение тем, что патриарха Сербского Порфирия косовские власти не пустили на территорию края. Министр обороны Сербии Милош Вучевич провел инспекцию войск у границы с Косовым. Сюда стягивается военная техника, в том числе самоходные гаубицы.

Напряженность в регионе стала нарастать после решения Приштины заменить сербские автомобильные номера на косовские, а также после ареста бывшего сербского полицейского.