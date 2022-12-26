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Россия

Украинский беспилотник атаковал российский аэродром

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 Вероника Доваль
Украинские военные
Украинские военные   -   Авторское право  Libkos/Copyright 2022 The AP

Трое российских военных погибли в результате атаки украинского беспилотника на военный аэродром "Энгельс" в Саратовской области. Как сообщило Минобороны РФ, аппарат был сбит средствами противовоздушной обороны, при падении обломков трое военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме, были смертельно ранены, авиационная техника повреждений не получила.

После того, как ночью в соцсетях появились сообщения о взрыве, власти региона заверили, что для жителей Энгельса угрозы нет, а информация об их эвакуации не соответствует действительности.

В начале декабря украинские БПЛА уже атаковали этот аэродром. В тот же день в результате атаки беспилотника на аэродром "Дягилево" в Рязанской области погибли трое военных.