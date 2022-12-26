Киев планирует саммит по "формуле мира" к годовщине войны

Мирный саммит на площадке ООН к годовщине войны – с таким предложением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Associated Press.

По словам дипломата, генсек Антониу Гутерриш мог бы выступить посредником в рамках этой инициативы, в основе которой лежит т.н. "украинская формула мира", а "Россия будет приглашена только если сначала предстанет перед трибуналом по обвинению в военных преступлениях". Информагенство отмечает, что "это заявление не позволяет предвидеть скорое окончание разрушительного вторжения".

Как утверждает министр, "другие страны должны чувствовать себя свободно в отношениях с россиянами, как это было до заключения зернового соглашения между Турцией и Россией".

В понедельник внешнеполитическое ведомство Украины также официально обратилось к странам-членам ООН с призывом лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза и в целом исключить её из организации.

По словам Кулебы, пребывание России в СБ ООН и в ООН в целом "нелегитимно": "31 год назад Россия нарушила Устав ООН и присвоила себе место СССР в Совете Безопасности ООН в обход единственной легитимной процедуры".

В понедельник утром на аэродроме в Энгельсе погибли трое военных в результате атаки украинского дрона. Вечером там звучал сигнал воздушной тревоги "в целях повышения боевой готовности". Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правительство Саратовской области.

В Петербурге на неформальном саммите СНГ Владимир Путин заявил о "растущих вызовах и угрозах" в Евразии, а также признал, что между участниками Содружества "возникают разногласия".

В то же время стало известно, что Казахстан передал Украине 41 электрогенератор для больниц.

В украинских СМИ регулярно появляется информация о якобы готовящимся наступлении со стороны Беларуси. В Минске неоднократно это отрицали.