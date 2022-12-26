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мир

Киев планирует саммит по "формуле мира" к годовщине войны

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 Alexander Kazakevich
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью агентству Associated Press, Киев, 26 декабря 2022 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью агентству Associated Press, Киев, 26 декабря 2022 года.   -   Авторское право  AP Photo/Efrem Lukatsky

Мирный саммит на площадке ООН к годовщине войны – с таким предложением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Associated Press.

По словам дипломата, генсек Антониу Гутерриш мог бы выступить посредником в рамках этой инициативы, в основе которой лежит т.н. "украинская формула мира", а "Россия будет приглашена только если сначала предстанет перед трибуналом по обвинению в военных преступлениях". Информагенство отмечает, что "это заявление не позволяет предвидеть скорое окончание разрушительного вторжения".

Как утверждает министр, "другие страны должны чувствовать себя свободно в отношениях с россиянами, как это было до заключения зернового соглашения между Турцией и Россией".

В понедельник внешнеполитическое ведомство Украины также официально обратилось к странам-членам ООН с призывом лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза и в целом исключить её из организации.

По словам Кулебы, пребывание России в СБ ООН и в ООН в целом "нелегитимно": "31 год назад Россия нарушила Устав ООН и присвоила себе место СССР в Совете Безопасности ООН в обход единственной легитимной процедуры".

В понедельник утром на аэродроме в Энгельсе погибли трое военных в результате атаки украинского дрона. Вечером там звучал сигнал воздушной тревоги "в целях повышения боевой готовности". Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на правительство Саратовской области.

В Петербурге на неформальном саммите СНГ Владимир Путин заявил о "растущих вызовах и угрозах" в Евразии, а также признал, что между участниками Содружества "возникают разногласия".

В то же время стало известно, что Казахстан передал Украине 41 электрогенератор для больниц.

В украинских СМИ регулярно появляется информация о якобы готовящимся наступлении со стороны Беларуси. В Минске неоднократно это отрицали.