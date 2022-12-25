Париж: убийство "из-за ненависти к иностранцам"

"Патологическая ненависть к иностранцам неевропейского происхождения" – прокуратура Парижа процитировала слова 69-летнего Уильяма М., который обвиняется в убийстве трёх человек в ходе стрельбы возле курдского культурного центра.

В коммюнике ведомства предполагаемый преступник описывается как "депрессивный" и "склонный к суцидицу". Задержанный рассказал следователям, что 6 лет назад он якобы стал жертвой кражи со взломом, что посеяло в нем "ненависть на почве расизма".

Сообщается также, что изначально обвиняемый намеревался совершить вооружённое нападение в северном пригороде Парижа – Сен-Дени, но позже изменил свои планы.

До трагедии на улице д'Энгиен на него уже было заведено 3 уголовных дела. В частности, бывший машинист поезда находился под стражей за нападение с саблей на палаточный лагерь мигрантов.

В настоящее время обвиняемый доставлен в психиатрический лазарет, сообщается, что он предстанет перед следственным судьёй, "как только это позволит его состояние".

Несмотря на заявления представителей курдских организаций Франции и ряда левых политиков, правоохранительные органы не рассматривают версии теракта или политического убийства.

С пятницы в столице Франции неспокойно: манифестации солидарности с курдской общиной сопровождались погромами, поджогами и нападениями на полицейских.