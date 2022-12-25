Нагорный Карабах: две недели блокады

В Нагорном Карабахе из-за блокирования Лачинского коридора наблюдается дефицит продовольствия и медикаментов.

Несколько тысяч человек собрались в воскресенье в центре Степанакерта (азерб. Ханкенди) с призывом к международному сообществу оказать давление на Баку для разблокирования дороги.

Связывающая Карабах и Армению автодорога была перекрыта 12 декабря азербайджанскими активистами. При этом в Баку заявляют, что не имеют к этому отношения. В сообщении МИД республики говорится, что "режим движения граждан, товаров и транспорта остается без изменений".

"Если это единственная нитка, которая связывает нас с Арменией, то фактически нам перекрыли "дорогу жизни", тут двух мнений быть не может", - говорит житель Степанакерта.

Участники акции в центре Степанакерта AFP

"Очень тяжелая психологическая ситуация, - признается жительница города. - "Когда в магазине видишь опустевшие застолки (прилавки - ред.), почти никакого продовольствия кроме макаронных изделий, ни фруктов, ни овощей; медикаментов нет. Я просто не знаю, как так можно будет дальше жить".

В связи с перекрытием коридора Армения обращалась в Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека. Ситуация обсуждалась на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обвинениями в адрес российских миротворцев, заявив, что они не исполняют свои обязательства в Нагорном Карабахе. По его словам, в регионе начался гуманитарный кризис.

В воскресенье Армения направила в Нагорный Карабах 10 тонн гуманитарного груза, в частности лекарства и детское питание. Через Лачинский коридор груз был доставлен на автомобиле Международного комитета Красного Креста.