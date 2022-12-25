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США

Мощная снежная буря в США: десятки погибших и пострадавших

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 Ирина Шелудкова
Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях затронули две трети населения США.
Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях затронули две трети населения США.   -   Авторское право  AP/Derek Gee/The Buffalo News

Снежная буря "Элиот" обрушилась на США, погибли уже около 30 человек, десятки людей пострадали в авариях. 

Свыше 200 тысяч пользователей остаются в воскресенье без электричества.  Накануне были отменены или задержаны тысячи внутренних и международных авиарейсов. В штате Нью-Йорк закрыт международный аэропорт "Буффало-Ниагара". Жителей Нью-Йорка и пригородов просят снизить потребление газа.

Во многих штатах температура опустилась до близких к рекордно низким значениям. Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях затронули две трети населения страны. 

По данным Национальной метеорологической службы, в США впервые за всю историю наблюдений произошло столь масштабное наступление холодов. Столбики термометров в некоторых районах опустились до минус 45 градусов Цельсия. В ряде штатов введен режим чрезвычайной ситуации. 

Мощная снежная буря охватила территорию от Канады до Техаса, принесла леденящий шквалистый ветер, обильные осадки и сильные морозы.