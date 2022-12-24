Забастовка во Франции: соглашение достигнуто, но поезда всё равно не ходят

В рождественский сочельник не все французы смогут добраться до своих близких. Из-за забастовки контролёров по всей страны отменены более 40% скоростных поездов несмотря на то, что в последний момент руководство железнодорожного оператора заключило соглашение с профсоюзами. Проводникам поездов повысят премии, а штат сотрудников увеличится на 200 человек.

Угроза забастовок на Новый год миновала, но для многих Рождество уже испорчено: на подготовку состава требуется несколько дней, и отменённые поезда всё равно не смогут выйти по маршруту в эти выходные. По подсчётам канала BFM, забастовка затронула 200 тысяч пассажиров.

Вот что говорят на вокзале Сен-Шарль в Марселе: "Я понимаю, идёт борьба работников за свои права, и в то же время мне понятен гнев простых французов. Люди хотят провести праздники с семьей, но им в этом отказано!"

По другую сторону Ла-Манша суббота проходила под лозунгом "успеть на поезд". Из-за всплеска социального недовольства в Великобритании движение железнодорожного транспорта было остановлено в 15:00.

Забастовки также проводят сотрудники автострад и пограничники в аэропортах. В Хитроу сообщили об отсутствии коллапса на паспортном контроле.