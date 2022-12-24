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От "Дюны" до Дубая

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 Euronews
От "Дюны" до Дубая
Авторское право  euronews   -   Credit: Dubai

Голливудский композитор и музыкальный продюсер Ханс Циммер объявил, что впервые выступит в Дубае с концертом Hans Zimmer Live Tour. В интервью Euronews он рассказал, что люди могут ожидать «хаоса» и «чего-то немного иного». Он называет свою гастрольную команду «супергруппой»: «Тут есть Лиза Джеррард из «Гладиатора» и Dead Can Dance. Есть Лебо, голос Короля Льва. Есть мой любимый гитарист Гатри Гован. И никогда не знаешь, придет Джонни Марр или нет».

За свою карьеру Ханс Циммер работал над более чем 150 фильмами, включая «Гладиатора», «Черный ястреб», «Интерстеллар», «Человека дождя», «Дюну» и «Короля льва». Последние два фильма принесли ему «Оскаров» за лучшую музыку. На его счету также три «Золотых глобуса» и четыре «Грэмми».

В новом шоу будут представлены переосмысленные аранжировки самых популярных партитур из наиболее известных фильмов.

Ханс проводит теперь много времени в ОАЭ, где идёт работа над сиквелом фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнёва. Ханс говорит, что для него фильмы о Дюне – это «проект для души», а Вильнёва он считает «замечательным»:

«Все режиссеры приходят к вам с грандиозными планами. Они уговаривают вас сделать что-то. У них есть потрясающие идеи, знаете ли. Но особенность Дени в том, что, помимо всего этого, он руководит работой по-доброму».

Еще один режиссер, с которым композитора связывают дружеские отношения, – Ридли Скотт, автор таких фильмов, как «Черный ястреб», «Гладиатор», «Тельма и Луиза», «Бегущий по лезвию» и других.

«Во-первых, он художник. Поэтому ведёт себя в отношении другого художника соответственно. Он позволяет мне делать практически всё, что я хочу», – рассказал Циммер. – «Есть некоторое постоянство в духе «давай попробуем что-то новое, посмотрим, что получится. Иногда не выходит, у нас и такое бывало».

Если не считать двух недель занятий на фортепиано в возрасте шести лет, Ханс Циммер – самоучка. Он начинал музыкальную карьеру в рок-группе, играл на клавишных вместе с Тревором Хорном и The Buggles композицию Video Killed the Radio Star, это был первый видеоклип, показанный на MTV. 

Несмотря на блестящую карьеру в кинематографе, Ханс Циммер говорит, что работа над телесериалом Дэвида Аттенборо «Планета Земля» – самое важное, что он когда-либо делал: «Он заставляет нас вспомнить, что на самом деле мы должны любить эту планету, что мы все вместе живём на этой планете».

В интервью Euronews композитор рассказал и о том, как рос в послевоенной Германии в еврейской семье. Он вспоминает, что боялся антисемитизма, когда «раскрыл» свою семью на пресс-конференции о фильме «Тонкая красная линия» на Берлинском кинофестивале.

«Журналисты спрашивали: "Почему вы продолжаете говорить об этом?" А я сидел рядом с Рене Файерстоун, которая вышла из Освенцима в 14 лет... Меня окружали люди, которые впервые приехали в Германию, я был напуган. И я ответил так: "Ну, у меня странные отношения с этой страной. Знаете, я из еврейской семьи". Моя мама бежала в Англию. У неё всё ещё был английский паспорт, и когда я это сказал, я вдруг подумал: "Боже мой, я совершил ужасную ошибку". Я раскрыл свою семью, и у меня начался приступ панической атаки. И я помню, как Рене Файерстоун, выжившая в Освенциме, взяла меня за руку под столом, потому что она поняла, что со мной происходит».

Шоу Hans Zimmer Live состоится в Дубае на Coca-Cola Arena 27 января 2023.