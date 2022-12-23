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Украина

Путин не придал особого значения достигнутой Зеленским сделке в США

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 Euronews
Джо Байден и Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года
Джо Байден и Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года   -   Авторское право  Andrew Harnik/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Владимир Зеленский возвращается из Вашингтона с большой сделкой на зиму.

Обещание Джо Байдена поддержать и вооружить Киев, в том числе системами Patriot, стало стимулом для украинского президента и его союзников в Европе.

Итогами своей первой зарубежной поездки с начала войны Зеленский остался доволен, о чем рассказал в Польше, где сделал остановку по пути домой.

Мы возвращаемся из Вашингтона с хорошими результатами. С тем, что действительно поможет. Когда мы говорим "патриоты" в Украине и в США, мы одинаково подразумеваем защиту государства и народа. Для Украины этот вопрос решен. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие соглашения - о них мы поговорим позже
Владимир Зеленский
президент Украины

Президент России Владимир Путин, со своей стороны, попытался преуменьшить значение достигнутого соглашения и заверил, что его армия готова справиться с американским оружием.

Что касается "Пэтриотов", то это старые системы. Она не работает так, скажем, как наша С-300. Тем не менее, те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все
Владимир Путин
президент России

Россия заверила, что обстановка на линии фронта "стабильная", и прогнозирует затяжную войну в 2023 году.

На этой неделе Путин пообещал предоставить своей армии все необходимые средства для продолжения т.н. "специальной операции".