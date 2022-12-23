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Европейское кино в 2022: обзор отмеченных наградами картин

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 Frédéric Ponsard
Европейское кино в 2022: обзор отмеченных наградами картин
Авторское право  euronews

Фильм без фильтров, "Треугольник печали" (Triangle of Sadness), выиграл в этом году Премию Европейской киноакадемии. Но и другие взгляды, как женские, так и из других стран, обогащают то огромное разнообразие, которое делает европейское кино столь богатым и ярким.

Предлагаем вашему вниманию обзор картин этого года, открывшего множество новых горизонтов.

От Каннского кинофестиваля до Европейской кинопремии, проходившей в Рейкьявике, европейский фильм "Треугольник печали" отличился в этом году и собрал самые престижные награды.

Европейская премия за лучшую комедию вручена испанцу Фернандо Леону де Араноа за фильм "Самый лучший босс" (El Buen Patrón) c Хавьером Бардемом в роли начальника и мужа, который перестает следовать патриархальным устоям.

Другая картина, "Алькаррас" (Alcarràs) каталонского режиссера Карлы Симон, получившая "Золотого медведя" на Берлинале, также затрагивает вопросы мужского доминирования и патриархата...

Карла Симон, режиссер "Алькарраса":

_— С Алькаррасом мы много размышляли над вопросом гендерных ролей, потому что, конечно, кажется, что сейчас мы находимся в ситуации, когда истории с женщинами должны быть о феминистках, наделенных властью женщинах. Но есть места, где это еще не произошло. Это относится к некоторым сельским общинам, где патриархальная система, скажем так, все еще очень сильна, где все еще существует эта токсичная мужественность. _

Приз "Европейское открытие" - награда ФИПРЕССИ, присуждаемый критиками и Европейской киноакадемией, в этом году достался фильму "Маленькое тело" (Piccolo Corpo) итальянского режиссера Лауры Самани.

История молодой матери из Фриули в начале прошлого века, которая хочет похоронить своего мертворожденного ребенка, обреченного церковью на забвение...

Отмеченная ветвью Каннского кинофестиваля за лучший сценарий лента "Заговор в Каире" (Boy from Heaven) шведского режиссера египетского происхождения Тарика Салеха также открывает новые горизонты.

Тарик Салех, режиссер "Заговора в Каире":

— Для европейцев надеть сандалии мусульманина, которого ты боишься, и ходить, молиться, смотреть, надеяться, бояться и бороться за свое выживание, я думаю, это хорошо, потому что нам нужно делиться опытом, это то, что мы должны делать.

Под стать "Имени Розы", действие триллера происходит в Аль-Азхаре, сердце суннитской религиозной власти.

Совместное производство трех скандинавских стран, Франции и Марокко принесло фильму международный успех, показав, что европейское кино теперь знает, как расширить свои границы.