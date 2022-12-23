Итоги 2022 года: выборы, война и кризисы

Исторически войны и социально-экономические кризисы способствовали росту популярности радикалов в политике. 2022 год отлично подходит для демонстрации этого явления. В предвыборных и победных речах политиков в уходящем году не раз звучала тема вторжения России в Украину и ее последствий.

В Венгрии на четвертый премьерский срок подряд переизбран Виктор Орбан. Во время предвыборной кампании Орбан часто говорил о войне в Украине. Венгрия голосовала за санкции против России, в то же время не разрешая провозить оружие в Украину через свою территорию. В победной речи Орбан назвал украинского лидера Владимира Зеленского своим оппонентом. Венгерская оппозиция считает премьера "самым близким союзником Владимира Путина в Европейском союзе".

На президентских выборах во Франции победу одержал Эммануэль Макрон, однако результат его центристского блока на выборах в парламент сочли "поражением". В то время как ультраправые во главе с противостоявшей Макрону во втором туре президентской гонки Марин Ле Пен завершили кампанию с "историческим" для себя результатом.Во втором туре выборов президента за Ле Пен проголосовали более 12 миллионов человек, что на 5 миллионов больше, чем во время ее последней президентской кампании в 2017 году - рост, который говорит о том, что ее стратегия была в значительной степени успешной.Цель Ле Пен, по ее словам, "сделать Эммануэля Макрона президентом меньшинства".

В Швеции с небольшим перевесом победу на парламентских выборах одержала правоцентристская оппозиция. Премьер-министр, социал-демократ Магдалена Андерссон, признала поражение, хотя ее партия остается самой популярной в стране. Правоцентристские партии Швеции достигли соглашения о коалиции меньшинства, в которую вошли и крайне правые "Шведские демократы". Они впервые смогут напрямую влиять на политику правительства. Рост популярности "Шведских демократов", как считается, обусловлен антииммигрантской риторикой. Рост числа иммигрантов и недостатки системы их интеграции в общество — одна из главных тем, волнующих жителей страны.

Новую правящую коалицию в Италии сформировала Джорджа Мелони. В стране первое ультраправое правительство с момента окончания Второй мировой войны. Мелони стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра Италии. Во время своей избирательной кампании она обещала снизить налоги, установить морскую блокаду, чтобы остановить "нелегальную иммиграцию", и поставить интересы итальянцев на первое место в Европейском Союзе. Вместе с тем Мелони также дала понять, что будет продолжать поддерживать Украину и санкции против России. Ей необходимо провести Италию через зиму в условиях энергетического кризиса и стремительно растущей инфляции.

Политический год на европейском континенте также был отмечен политической нестабильностью в Соединенном Королевстве. Борис Джонсон подал в отставку после "партигейта", скандала по поводу вечеринок, которые, как выяснилось, проходили в правительственной резиденции во время жесткого первого локдауна. Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании, но всего через полтора месяца после вступления в должность, объявила об отставке с поста лидера правящей Консервативной партии. Трасс таким образом установила новый антирекорд, пробыв премьером всего 45 дней, что стало самым коротким сроком на этом посту в британской истории. Консервативную партию и британское правительство в итоге возглавил экс-министр финансов Риши Сунак, чуть ранее проигравший Трасс на выборах.

За пределами Европы одним из главных событий стало возвращение Лулы да Силвы на пост президента в****Бразилии. Левый кандидат во втором туре выборов главы государства победил Жаира Болсонару. Причиной поражения ультраправого политика считают неудачное управление страной в период пандемии и ухудшение экономической ситуации в крупнейшей стране Южной Америки.

В США республиканцы вернули контроль над Палатой представителей, вырвав победу на промежуточных выборах. При этом отмечается, что результат демократов оказался гораздо лучше прогнозов. Бывший президент США Дональд Трамп намерен стать вторым главой государства, который когда-либо избирался на два срока с временной передачей власти. Трамп объявил, что будет претендовать на президентскую номинацию от Республиканской партии на выборах 2024 года.