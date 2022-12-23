Досрочно освобождён "убийца хиппи"

В Непале освобождён серийный убийца Шарль Собрадж, известный тем, что в 70-х годах убил по крайней мере 12 хиппи, путешествовавших по Юго-Восточной Азии. Он получил прозвища "Убийца бикини" и "Змей". В 1976 году его арестовали и осудили в Индии, где он провёл в тюрьме 20 лет, после чего уехал в Париж.

Собрадж в 2010 г. Binod Joshi/AP2010

В 2003-м Собрадж приехал в Непал, где его всё ещё разыскивали. Там его приговорили к пожизненному заключению. Однако в этом году Верховный суд Непала учёл возраст и хорошее поведение 78-летнего заключённого и решил освободить его досрочно. Сображ будет депортирован во Францию.