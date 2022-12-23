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Афганистан

Афганские университеты закрыты для девушек

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 Euronews
Девушки около университета в Тахаре (Афганистан), декабрь 2022 г.
Девушки около университета в Тахаре (Афганистан), декабрь 2022 г.   -   Авторское право  Ebrahim Noroozi/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Государственные и частные университеты Афганистана отныне закрыты для девушек, потому что они "не соблюдали дресс-код". Об этом заявил в пятницу министр высшего образования движения "Талибан".

Хиджаб обязателен в исламе, добавил министр, от женщин в Афганистане требуется полностью закрывать лицо и тело. Кроме того, девушки, которые учились в провинции вдали от дома, "также не путешествовали со взрослым мужчиной-компаньоном", как положено.

Через 14 месяцев после приказа о хиджабе, они не носили хиджаб, они красились и надевали платья, как будто собирались на свадебную церемонию... Другой проблемой было то, что в большинстве университетов мужчины и женщины находились вместе, что не разрешено законами шариата
Неда Мохаммад Надим
министр образования движения "Талибан"

Новое наступление на права женщин стало шоком не только для афганских девушек, но и для международного сообщества. В марте ученицам средних и старших классов талибы запретили ходить в школу. 

Накануне министры иностранных дел стран "Большой семерки" заявили, что принятые в отношении женщин меры могут быть приравнены к "преступлению против человечности".

Накануне Организация исламского сотрудничества (ОИС) заявила, что принятое решение "серьёзно подрывает доверие к правительству талибов.