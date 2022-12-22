Учиться или выживать: бедственное положение французских студентов

20% студентов во Франции живут за чертой бедности. Растущие цены на продукты питания и счета за электроэнергию усугубляют их положение.

Наш корреспондент Валери Горья встретилась с теми, кто с трудом сводит концы с концами, а также с ассоциациями, которые их поддерживают, в Париже, Ренне и Лионе.

Студенты стоят в очереди за едой Euronews

От ковида до энергокризиса

Глаза Батиста и Мустафы загораются при виде киви в их пакетах. "Киви - это роскошь", - объясняет Батист. Они - двое из тысячи студентов, принявших участие в раздаче еды, организованной в Париже студенческой ассоциацией COP1, созданной во время пандемии для поддержки нуждающихся студентов.

ЖР А'Венг, генеральный менеджер COP1, говорит, что не думал, что они будут организовывать раздачу продуктов после пандемии. Но с ростом инфляции "студентам становится все труднее справляться, и возникает реальная финансовая нестабильность".

Учёба страдает

Элоди дважды провалила экзамены в Лионе во время локдаунов и лишилась стипендии. Она начала новую жизнь в Ренне, Бретань. Прежде чем Элоди смогла найти жилье для студентов, она месяц спала в машине. Девушка страдает от нескольких заболеваний, и ее медицинские расходы, лишь частично покрываемые социальным страхованием, съедают ее небольшой бюджет. И это влияет на ее учебу.

Элоди месяц спала в машине, пока не получила комнату в общежитии Ренна Euronews

"Я засыпаю на занятиях, пропускаю учебу, чтобы встретиться с социальным помощником или сходить на раздачу продуктов", - говорит она.

В Лионе федерация студенческих ассоциаций Gaelis управляет так называемым магазином солидарности, где студенты могут покупать товары за 10% от рыночной цены. Ее президент, Лоре Морен, объясняет: "Отсутствие финансовой безопасности, которое мы наблюдаем среди студентов, является для них огромным психологическим бременем. Студенты вынуждены работать. А если студенты работают более 12 часов параллельно с учебой, то вероятность неуспеваемости у них в три раза выше".

Правительство рассматривает возможность реформирования системы студенческих стипендий, но конкретных изменений в ближайшее время не предвидится.