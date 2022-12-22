Вступление Швеции в НАТО: Анкара ждёт "конкретных шагов" от Стокгольма

Анкара заявляет, что Стокгольм даже наполовину не выполнил своих обязательств, данных в рамках условий для одобрения Турцией вступления королевства в НАТО.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, турецкое правительство до сих пор ждет конкретных результатов по вопросу экстрадиции лиц, обвиняемых Турцией в терроризме, или заморозке их счетов.

"Если мы станем союзниками по НАТО, то мы должны сосредоточиться на сотрудничеств в борьбе с терроризмом. Наши переговоры проходили в конструктивной атмосфере. Но, к сожалению, ее серьезно испортило недавнее решение об отказе экстрадировать Бюлента Кенеша", — сказал Мевлют Чавушоглу.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём, в свою очередь, заявил, что Стокгольм намерен выполнить свои обязательства, и сообщил о планирующемся усилении законодательства по борьбе с терроризмом

"Я бы хотел подчеркнуть, что, как я же говорил ранее, мы серьезно относимся к своим обязательствам. В Швеции действует независимая система правосудия и все дела рассматриваются через эту независимую систему".

Швеция обещала выдать более 70 лиц, обвиняемых в Турции в террористической деятельности.

Анкара также выразила недовольство, что оборонные компании Турции не получили позитивного ответа на импорт отдельных видов продукции из Швеции.

Парламенты 28 стран-членов НАТО уже ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в альянс. Свое одобрение пока не дали только Турция и Венгрия.