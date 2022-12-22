700 тысяч подписей за легализацию мигрантов

Десятки активистов собрались у здания испанского парламента, чтобы передать депутатам 700 тысяч подписей под "народной законодательной инициативой", которая предлагает легализацию мигрантов. Более 900 коллективов и НПО предлагают придать законный статус уже живущими в Испании нелегальным приезжим, чтобы они смогли получить право на работу и доступ к медицинскому обслуживанию.

Подписи будут проверены комиссией, и если всё в порядке, то парламент должен будет обсудить инициативу в течение полугода.