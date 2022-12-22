Итоги 2022 года: Гран-при трёх европейских кинофестивалей получили женщины-режиссёры

В этом году в центре внимания в мире кино оказались женщины: награды Берлинале, Венецианского кинофестиваля, а также фестиваля в Сан-Себастьяне вручались за сильные, вдохновенные и даже острые политические киноработы. Движение #MeToo, которое началось с дела против Харви Вайнштейна, похоже, наконец-то приносит свои плоды.

В начале 2022 года испанский кинорежиссер Карла Симон получила статуэтку "Золотого медведя" в Берлине за фильм "Алькаррас".Кинокартина рассказывает о трудностях каталонской семьи фермеров. Их привычный уклад жизни резко меняется, когда они узнают, что плантацию персиковых деревьев собираются вырубить, чтобы установить солнечные батареи. Фильм отчасти автобиографичен. Снимались в нем непрофессиональные актеры.

"Фильм не заканчивается хэппи-эндом, потому что заниматься семейным фермерство в наше время непросто. Но картина не только об этом, она о семье, о том, как важно заботиться друг о друге, быть вместе во время кризиса", - рассказывает режиссер.

Одну из главных наград мирового кинематографа - "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля - получил фильм "Вся красота и кровопролитие" американского режиссёра Лоры Пойтрас.Это картина о деятельности ЛГБТ-фотографа и активистки Нэн Голдин, которая вела борьбу с фармацевтическим гигантом и пыталась добиться привлечения компании к ответственности за производство наркотических препаратов и эпидемию зависимости от опиоидов. В 2014 году картина "Правда Сноудена" стала была удостоена премии "Оскар" в номинации Лучший документальный фильм.

"Документальное кино - это тоже кино. Так было всегда. Но я не только кинорежиссер, но и человек, которого волнует темы политики и справедливости. Я здесь, чтобы представить их в моем фильме", - говорит Пойтрас .

Главный приз кинофестиваля в Сан-Себастьяне – "Золотую раковину" - получила колумбийский кинорежиссёр Лаура Мора Ортега за ленту "Короли мира".

“Снимать этот фильм было очень трудно. Мы работали целый год с замечательным актерским составом. Они научили нас всему, что касается жизни, трудностей и красоты", - призналась режиссер со сцены.

Фильм "Короли мира" - это история пятерых молодых людей, выросших на улицах бедных районов колумбийского Медельина, которые отправляются на поиски лучшей жизни.