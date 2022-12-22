Нетаньяху собрал коалицию, новое правительство Израиля — "как можно скорее"

Биньямин Нетаньяху заявил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, что ему удалось сформировать новую коалицию. Это позволит лидеру партии "Ликуд" вернуться к власти и возглавить самое правое правительство Израиля за всю его историю.

Я хотел сообщить вам, что благодаря огромной общественной поддержке, которую мы получили во время выборов, я в состоянии сформировать правительство, которое будет заботиться обо всех гражданах Израиля, и я, конечно, намерен создать его как можно скорее Биньямин Нетаньяху назначенный премьер-министр Израиля

Нетаньяху выиграл выборы в ноябре и намерен провести исторический шестой срок на посту премьер-министра.

В его коалицию входят ультраправые и религиозные партии, включая одну, лидер которой был осужден за антиарабскую риторику.

Объявление было сделано после нескольких недель сложных переговоров по заключению соглашения о разделении власти с партией Нетаньяху "Ликуд". Как ожидается, она получит 17 министерских портфелей в будущем кабинете.