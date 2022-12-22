Нетаньяху собрал коалицию, новое правительство Израиля — "как можно скорее"Комментарии
Euronews
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Биньямин Нетаньяху заявил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, что ему удалось сформировать новую коалицию. Это позволит лидеру партии "Ликуд" вернуться к власти и возглавить самое правое правительство Израиля за всю его историю.
Нетаньяху выиграл выборы в ноябре и намерен провести исторический шестой срок на посту премьер-министра.
В его коалицию входят ультраправые и религиозные партии, включая одну, лидер которой был осужден за антиарабскую риторику.
Объявление было сделано после нескольких недель сложных переговоров по заключению соглашения о разделении власти с партией Нетаньяху "Ликуд". Как ожидается, она получит 17 министерских портфелей в будущем кабинете.