English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Израиль

Нетаньяху собрал коалицию, новое правительство Израиля — "как можно скорее"

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху   -   Авторское право  ABIR SULTAN/ABIR SULTAN

Биньямин Нетаньяху заявил президенту Израиля Ицхаку Герцогу, что ему удалось сформировать новую коалицию. Это позволит лидеру партии "Ликуд" вернуться к власти и возглавить самое правое правительство Израиля за всю его историю.

Я хотел сообщить вам, что благодаря огромной общественной поддержке, которую мы получили во время выборов, я в состоянии сформировать правительство, которое будет заботиться обо всех гражданах Израиля, и я, конечно, намерен создать его как можно скорее
Биньямин Нетаньяху
назначенный премьер-министр Израиля

Нетаньяху выиграл выборы в ноябре и намерен провести исторический шестой срок на посту премьер-министра.

В его коалицию входят ультраправые и религиозные партии, включая одну, лидер которой был осужден за антиарабскую риторику.

Объявление было сделано после нескольких недель сложных переговоров по заключению соглашения о разделении власти с партией Нетаньяху "Ликуд". Как ожидается, она получит 17 министерских портфелей в будущем кабинете.