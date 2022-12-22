Инфляция на Рождество: греческие магазины запустили "корзины Санта-Клауса"

Греки столкнулись с беспрецедентным ростом цен. Чтобы помочь им справиться с возросшими потребностями в период праздников, Министерство развития в сотрудничестве с детскими магазинами ввело так называемую "корзину Санта-Клауса" или Святого Василия, как его называют в Греции. В ней можно будет найти игрушки со скидкой.

Однако потребители отнеслись к такой инициативе скептически:

— Мне не нужно покупать много игрушек, поэтому разница в ценах - если я выберу что-то из "корзины" - будет несущественной. Я выберу их только в том случае, если там окажется то, что мне нравится".

— Да, мы знаем о "корзине Санта-Клауса", но я не знаю, что именно в ней находится. Пока мы можем позволить себе купить что-то другое.

— В эти дни мы должны покупать то, что просят дети. Другого пути нет. Ведь мы не хотим им портить праздники.

"Корзина Санта-Клауса" включает в себя в общей сложности около 500 игрушек в 15 торговых сетях, участвующих в программе. Большинство магазинов предлагают около 60-100 игрушек в корзине со скидками. Чаще всего они составляют 10-20%.

Среди игрушек должны быть: паззлы, игрушки для младенцев, куклы и другие аксессуары,фигурки, игры из строительных блоков, спортивные игры, мячи и т.д, мягкие игрушки, музыкальные игрушки, дистанционно управляемые и игрушки на батарейках.

Симела Тухтиду, Euronews:

— Инициатива Министерства развития не диктует точную процентную скидку на каждую игрушку в "корзине Санта-Клауса". Окончательное решение принимают торговые сети самостоятельно. В этом магазине средняя скидка составляет 20%.

Мы решили включить в корзину качественные игрушки, которые дети любят и просят в письмах к Санта-Клаусу Димитрис Киприанидис управляющий директор магазина игрушек

Акция в греческих магазинах будет действовать до 11 января. Власти надеются, что в ближайшие дни корзина пополнится новыми игрушками.