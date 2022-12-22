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Германия

Главная рождественская ель Германии лишилась верхушки

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 Euronews
Активисты с отрезанной верхушкой
Активисты с отрезанной верхушкой   -   Авторское право  Paul Zinken/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Главная рождественская ёлка Германии осталась без верхушки. Экоактивисты из движения "Последнее поколение" поднялись на платформе и отрезали верхнюю часть 15-метровой ели у Бранденбургских ворот в Берлине и развернули плакат, на котором написано "Это всего лишь верхушка ели!"

Как объяснила значение демарша одна из участниц, те изменения климата, которые видны сегодня правительству Германии, — это всего лишь вершина айсберга.

Полиция не сразу прибыла на место, так как прохожие сочли акцию работой городских служб. Одетые в обычную одежду, активисты развернули свой плакат, лишь оказавшись наверху.

Движение "Последнее поколение" известно своими акциями против промышленных предприятий, а также против произведений искусства.

Две недели назад в офисах движения провели серию обысков и арестов. Активистов обвиняют в нарушении работы нефтеперерабатывающих предприятий, во вторжениях на закрытую территорию, а также в блокаде автодорог, что привело к серьезным убыткам.