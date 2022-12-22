Во Франции отменяют поезда на Рождество

Около 200 тысяч пассажиров пытаются спасти свои рождественские каникулы после отмены поездов во Франции.

Железнодорожные диспетчеры объявили забастовку и подверглись критике со стороны оператора SNCF и правительства за то, что тех не устраивает повышение зарплаты на 12%.

Ситуация осложнится на выходных: отменены два скоростных поезда из пяти. Некоторые маршруты пострадают больше других, например, атлантические и северные маршруты, где на два TGV приходится только один.

В свою очередь SNCF пообещала выдать всем пассажирам, чьи поезда были отменены, ваучер, эквивалентный двойной стоимости билета, в дополнение к полному возмещению утраченного.